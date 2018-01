Eels met extra show in Paradiso

Op 6 april komt het album 'The Deconstruction' uit, het eerste studioalbum van Eels in vier jaar tijd. Koool G Murder, P-Boo, en The Deconstruction Orchestra & Choir werkten er aan mee.



Everett speelt een paar dagen voor zijn optreden in Paradiso ook twee keer in het Utrechtse TivoliVredenburg. Die concerten zijn bijna uitverkocht.



De kaartverkoop (41,50 euro incl. servicekosten) voor het concert in Paradiso is direct van start gegaan.