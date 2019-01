Echte ballen in een sauna vol GroenLinksers

Een paar jaar geleden was ik ook bij de nieuwjaarsborrel van GroenLinks. Tot mijn stomme verbazing was het uiterst gezellig. Ik heb zelfs GroenLinksers zien dansen. Licht van slag liep ik naar buiten.



Die borrel was in koffiehuis KHL, een bruin kroegje in Oost. Sindsdien is er veel veranderd. De vwo-lefties namen de stad over. Deze nieuwjaarsborrel vieren ze in de Amstelzaal.



Even dacht ik nog: toe maar, meteen borrelen in de Stopera zelf. Nu wordt het inwrijven. Maar helaas, de Amstelzaal is een uitspanning aan de Hobbemakade. Ik sta voor de deur. Grappig, heet dat nu Amstelzaal?



Hier heb ik ooit nog een studievriendje getrouwd. Hij is nu hoofdredacteur van De Telegraaf, de vrolijke boef. Nul bakfietsen op de stoep trouwens. Met een volgende teleurstelling stap ik naar binnen.