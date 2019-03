Duurzame filmreferenties op sweaters bij Citees

De ontwerpen bij kledingwinkel ­Citees in de Kalverstraat wekken vooral de interesse van de enthou­siastelingen die ongegeneerd met een shirt van Cookie Monster of een personage uit Star Wars over straat lopen.



Zij laten hun oog vallen op shirts en sweaters met een referentie naar films, spellen of muziek. Het lijkt op de zoveelste toeristenwinkel, maar hier is ook de Amsterdammer met een Nintendo Switch in zijn rugzak of Transformer-sleutelhanger welkom.



Retro

Het concept waaide over uit Spanje, waar moederbedrijf Pampling al ­jaren wedstrijden organiseert voor ontwerpers.