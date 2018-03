Dum Dum Palace op Zeedijk viert laatste week in stijl

De laatste zeven dagen van het Aziatische snackwalhalla gaan op maandag 19 maart in en de uitbaters, Hotmamahot en Mooie Jongens, hebben een week vol feesten en partijen aangekondigd.



Niet elk evenement is publiek toegankelijk - zo staat voor de maandag een ruil gepland waarbij het keukenpersoneel in de zaak staat, en de bediening achter het fornuis en alleen op uitnodiging kom je die avond binnen - maar dan nog blijven er tal van momenten over waarop de liefhebber in stijl afscheid kan nemen van Dum Dum.



Verstopte cocktailbar

Zo staat er op dinsdag 20 maart een hiphop-karaoke in de Golden Cock gepland. De roemruchte cocktailbar in een verstopte ruimte achter het restaurant viert overigens op donderdag 22 maart een eigen afscheidfeestje, georganiseerd door de clubwives.



Op zaterdag opent Zeedijk 37 voor het laatst de deuren en dat belooft memorabel te worden. 'De hekkensluiter, de eindstreep, maar vooral een sluitfeest van ongekende proporties,' belooft Dum Dum. Het bier staat koud en de tissues liggen klaar.



Patatjes rendang

Behalve in goeie feestjes organiseren, zijn de dames en heren van Dum Dum ook begaafd in het verwennen van je smaakpapillen. Niet voor niets beoordeelde culinair recensent Hiske Versprille de zaak met een 9-.



Mocht het meeblèren van hiphopklassiekers of het dansen in de Golden Cock niet aan jou zijn besteed: het restaurant - waar het uiteindelijk allemaal om draait - blijft ook de laatste week patatjes rendang en sticky chicken wings uitserveren.



