Drummen op een taiko: afreageren op zijn Japans

En dan zit ik opeens met een dilemma. Op aanraden van de lieve lerares heb ik mijn schoenen en sokken uitge­trokken, voor 'meer contact met het ritme'. Nu ik in de deuropening van een openbaar toilet sta moet ik afwegen: vergaan van de dorst of blootsvoets glibberen door een wc die net is gebruikt door een punkband met veiligheidsspelden door de lippen. De volgende keer neem ik een flesje mee.



Uitlaatklep

En die volgende keer komt er zeker, want ik heb nog nooit zoiets leuks gedaan als Japans drummen. Oké, het is in het begin een beetje spannend om op je allerhardst op zo'n taiko te slaan, en dat je Japanse cijfers moet meegillen is even wennen, maar het is net als zwemmen in de Noordzee: even doorbijten en dan is het heerlijk.



Bovendien blijkt de gemeenschap taikospelers te bestaan uit de liefste mensen van de stad: iedereen geeft een nieuwe cursist even een handje en als ik door aangewakkerd enthousiasme voor de derde keer (!) een stok breek, word ik zelfs gehighfived.



Naarstig op zoek naar een uitlaatklep voor jarenlang opgekropte stadse frustratie? Reageer je dan vooral een uur lang af op een Japanse taiko. Wel van tevoren even goed bedenken wat ook alweer je lievelingseten is.



