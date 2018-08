Dringen om rimpelige tomaten: 48 kratten in twaalf minuten leeg

Het is goed dat dit gebeurt. Niet opeten zou zonde zijn Tessel Bezem

Op de andere twee locaties van Instock, in Utrecht en Den Haag, worden ook zo'n 48 kratten geleverd. In totaal redt men met deze actie ongeveer 5.200 kilo van de zes miljoen gedupeerde tomaten. De overige kilo's kunnen bij teler Greenco in Noord-Brabant worden opgehaald door bedrijven en restaurants.



Glazen potje

Ruim een derde van de 60.000 kilo aan rimpelige tomaten gaat rechtstreeks naar de voedselbank. Wegens de aanhoudende droogte in Nederland heeft ongeveer 5 procent van de tomaten een rimpelig velletje, legt Freke van Nimwegen (31), medeoprichtster van Instock, uit.



Op zaterdag worden er in Amsterdam nog eens 110 kratten geleverd. Naast de kratten staat een glazen potje. Daarin kan een financiële bijdrage voor de teler worden achtergelaten.



Twaalf minuten nadat de vrachtwagen vrijdagmiddag wegrijdt, zijn alle 48 kratten leeg. Er staat nog een lange rij. Buurtbewoner Phebe Wong (25) vist naast het net: "Ik wilde vanavond pasta gaan maken, maar dat doe ik dan maar zonder tomaten."



Van Nimwegen spreekt de menigte bemoedigend toe: "Nu is alles op, maar zaterdag om 11.00 uur is er meer!"