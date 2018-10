Drie keer het beste van Paff op één dag

Bezoekers van Paff krijgen voor aanvang van elke film een stemformulier waarop ze na afloop kunnen aangeven hoe ze de film waarderen. De drie films met de hoogste score worden aan het eind van het festival gedraaid op Best of the Fest.



Dat betekent op één dag drie goede films kijken. Goed idee voor wie niet uit het programma kan kiezen en de hoogteputen van vijf dagen Paff wil meemaken.



Dit jaar wordt Best of the Fest op twee pekken gehouden: in Studio K en het Ketelhuis. De eerste films beginnen om 12.00 uur.



Best of the Fest

14 oktober, 12.00 uur

Studio K of Ketelhuis, €22,50



Lees alles over paff op www.parool.nl/paff