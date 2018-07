Dragqueen RuPaul krijgt beeld in Madame Tussauds

Het beeld van RuPaul zal te zien zijn in de nieuwe tv-studio van het wassenbeeldenmuseum waar onlangs ook Humberto Tan een plekje kreeg.



De publieksattractie spreekt van een primeur, want het is de eerste dragqueen in de collectie in Amsterdam. Eerder namen Madame Tussauds in Sydney en Hollywood een beeld van RuPaul in de collectie op.



RuPaul is in Amerika vooral bekend van zijn eigen talkshow, The RuPaul Show en de realityserie RuPaul's Drag Race, een talentenprogramma voor de volgende generatie dragqueens.