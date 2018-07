Doutzen, broodje kroket of frikandel speciaal?

De muziek galmt van het erf en er zijn witte ballonnen. De lange tafel op de oprit is al gedekt. Ik krijg een cocktail met stukjes fruit.



Dit is de presentatie van Fifth House HQ. Of beter, de nacocktailparty met diner. Eerder deze middag is in de Bijenkorf de shop-in-shop van Fifth House geopend. Er werden toilettasjes uitgedeeld. Daar zijn foto's van, die ik kan krijgen.



Ik bedank beleefd.



Fifth House is alweer het vijfde label van Nikkie Plessen, laat ik me vertellen, en ook dat zij voor Doutzen Kroes als gezicht van het label heeft gekozen, omdat Kroes een tijdloze, natuurlijke schoonheid van internationale allure is, maar zonder poespas, en weer wel met Hollandse nuchterheid.



Precies dat wil Fifth House ook uitstralen.



Snap ik, dat wil ik ook wel.



Straks heb ik vijf minuutjes met Doutzen Kroes. Een hoop mannen zouden een hupje maken van geluk, maar ik heb eerlijk gezegd geen idee wat ik moet vragen.



"Klopt het dat jij een tijdloze schoonheid bent van internationale allure, maar zonder poespoes? En vind je dat zelf ook niet een beetje oneerlijk?"