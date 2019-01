Dompel jezelf onder in een Japans workshopparadijsje

Maak je eigen Rembrandt

Geen zin om naar buiten te gaan? Blijf lekker thuis en maak een kunstwerk dat uiteindelijk in het Rijksmuseum komt te hangen. Vanaf zaterdag 1 februari kan iedereen een eigengemaakt kunstwerk insturen, voor de tentoonstelling Lang Leve Rembrandt. Schilderij, foto, beeldhouwwerk: elke vorm van beeldende kunst is welkom, maar het werk moet wel geïnspireerd zijn op Rembrandt. Een jury selecteert eind maart de werken die in de zomer daadwerkelijk een plek krijgen in het Rijks.

De Grote Macaulay Culkin Avond

De roze appelwangetjes, de volle lippen, het gouden kapseltje: Macaulay Culkin was de absolute kindster van zijn generatie. Om deze androgyne superster te eren, wordt een inhoudelijk programma georganiseerd in Cinetol. Ja, inhoudelijk: er wordt niet even snel Richie Rich en Home Alone opgezet. Schrijfster Hanna Bervoets draagt voor, er is live muziek (muziek van Macaulays band is te horen) en er zijn gesprekken over de nostalgische nineties.

Vrijdag 1 februari (20.00-03.00) gratis

