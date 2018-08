Doe Maar komt nog een keer naar Carré

Doe Maar scoorde begin jaren tachtig vele grote hits als Doris Day, Is Dit Alles, De Bom, 1 Nacht Alleen en Pa.



Niets verandert echt

Ernst Jansz: "Toen wij ooit in Neerkant vol enthousiasme een Nederlandstalig bandje begonnen, hadden wij geen idee van het ongelofelijke avontuur dat ons te wachten stond. En als we nu, 40 jaar en een leven later, een liedje als De Bom zingen, lijkt het of het waar is: niets verandert echt."



Tijdens de tournee geeft de band 23 concerten in dertien verschillende zalen. Het gros van de concerten is uitverkocht, voor sommige zijn nog enkele kaarten beschikbaar. De kaartverkoop voor dit concert van 1 december start op donderdag 30 augustus om 10.00 uur.