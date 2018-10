Doe Maar komt met jubileumtour naar Carré

De groep viert dit jaar het veertigjarige jubileum van de band en doet dat met een uitgebreide clubtour. Na de start in Zwolle volgen concerten in Haarlem, Brussel, Nijmegen, Tilburg, Groningen, Utrecht, Antwerpen, Eindhoven, Kerkrade, Den Haag en Enschede. Als afsluiting wordt Koninklijk Theater Carré in Amsterdam met vier shows aangedaan.



In totaal geeft de band tot begin december 23 optredens. "We begonnen samen in clubjes en het is een onwaarschijnlijk voorrecht om diezelfde clubs veertig jaar later weer aan te doen," vertelde frontman Henny Vrienten bij de aankondiging van de clubtour.