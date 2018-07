Doe eens een dagje Noord/Zuidlijn

Station Noorderpark: 16.30 uur

De vijf zit in de klok en dat is perfect voor halte Noorderpark. Hier vind je namelijk in de buurt het Gedempt Hamerkanaal, waar je bijzondere biertje kunt drinken bij Oedipus of daar schuin tegenover bij brouwerij Walhalla.

In dezelfde buurt: horecadrietrapsraket Coba (voor Mexicaanse hapjes), Skatecafé (voor skaten met drank) en Garage Noord (voor het zwaardere werk).

Ook fijn, voor als je het wat rustiger aan wil pakken: Pompet, een oranje culi-oase in het Noorderpark. In het Noorderpark mag je trouwens ook nog steeds barbecueën.