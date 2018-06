Docu's van het Idfa in de buitenlucht

Pakhuis de Zwijger sluit het culturele seizoen af met Idfa by Night. Op het plein voor het Pakhuis staan 's avonds de strandstoelen (met dekentjes) klaar. De films beginnen om 22.00 uur.



Op het programma staan onder andere Risk, een portret van Wikileaks-oprichter Julian Assange (maandag 16 juli) en een verslag van een vierdaagse therapiesessie in een Amerikaanse gevangenis waar veroordeelde criminelen en mannen van buitenaf gezamenlijk hun angsten en emoties bespreken (The Work, woensdag 11 juli).



Toegang is gratis.



Andere dag of andere film zien? Check hier ons overzicht van buitenbioscopen in Amsterdam.



Idfa by Night

10 t/m 20 juli (niet in het weekend)

Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam