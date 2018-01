Docu over Amsterdamse recordhouder vogelspotten te zien

In Arjan's Big Year, die op het Wildlife Film Festival Rotterdam in première ging, zie je hoe Arjan Dwarshuis letterlijk heel 2016 besteedde aan vogels kijken.



Hij bezocht in 366 dagen tijd veertig landen, op alle continenten behalve Antartica. In totaal kon Dwarshuis 6833 vogelsoorten van zijn lijstje afstrepen, ruim de helft van de grofweg 10.700 vogels die ter wereld bestaan. Zijn favorieten? De apenarend op de Filipijnen, de witnekkaalkopkraai in Ghana en de hoorngoean in Guatemala.



Het vorige record, van de Amerikaan Noah Strycker, bleef steken op 6042 soorten.



Veel mazzel

De film van Michiel van den Bergh laat zien dat zo'n recordpoging geen sinecure is, hoewel Dwarshuis veel mazzel had - het regende weinig en hij werd nauwelijks ziek. Ook wil hij aandacht vestigen op de invloed van de mensen op de natuur, en laat hij natuurbeschermers aan het woord. Medevogelaar Humberto Tan sprak de voice-over in.



Met het record haalde Dwarshuis ruim 36.000 euro op, dat hij heeft gedoneerd naar vogelbeschermingorganisatie Birdlife International. Twintig procent van de opbrengst van de fim gaat ook naar het goede doel.



25 januari is de film te zien het Ketelhuis, met na afloop de mogelijkheid om vragen te stellen aan Dwarshuis. Daarna is Arjan's Big Year nog een week te bekijken.



