Campagne tegen overmatig plasticgebruik van start op ADE

Dj's fietsen van Berlijn naar ADE

Na vijf dagen en zevenhonderd kilometer kwamen acht dj’s en producenten vanmiddag aan in de Elandsstraat. Ze fietsten van Berlijn naar Amsterdam om geld op te halen voor Bridges for Music.



Het doel was om €20.000 op te halen, waarmee de al eerder opgebouwde muziekschool in Zuid-Afrika kan worden ingericht, en dat is gelukt.



Valentino Barriosite heeft de actie opgezet. De Spanjaard fietste zelf ook mee. "Er is al vanuit het niets een muziekschool opgebouwd in Zuid-Afrika, maar goede apparatuur is kostbaar. Gelukkig hebben we ons doel gehaald. Nu kunnen we de school gaan inrichten."



"Het was leuk, maar ook heel zwaar," vertelt Goncalo Miranda. "Ik heb nog nooit meer dan 50 kilometer op een dag gefietst, nu deden we 180. Het goede weer hielp heel erg mee." Hij moet snel herstellen, want de komende dagen heeft de dj drie optredens.



Bij aankomst wachtte een goedgevuld bord lasagne, gemaakt door dj Heidi. ADE-gangers konden na een donatie van €30 aanschuiven.



Dev Bhatia uit India is een van de ongeveer veertig aanwezige donateurs. Hij kwam speciaal voor ADE naar de stad - hij heeft tickets voor vijftien feesten - en wilde dit project steunen. "Het is ontzettend goed dat dit project is opgezet. Hopelijk komt er ook ooit zo’n muziekschool in mijn thuisland."