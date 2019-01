Dit zijn winnaars met issues

De naamgevers van deze award hebben er een issue bij.



Dan de drie genomineerden: ­vader Michael Kulkens, die ons wees op de gevaren van appen in het verkeer. Zijn zoon Tommy Boy kwam om het leven, fietsend, de ­telefoon in zijn hand.



Verder Tim Hofman en zijn team voor hun strijd voor een ruimer kinderpardon.



Dat is mooie timing. Eigenlijk is Frits Wester de juryvoorzitter, maar die zat vast in Den Haag - vanwege politieke toestand over dat pardon.



Vicevoorzitter Renes: "Dank je wel. Daarom mag ik hier staan."



Wie zo gaat winnen, is niet spannend meer.



Ten slotte Bénédicte Ficq en ­Wanda de Kanter voor hun gevecht voor erkenning van tabaksverslaving. Ze zijn er niet. We klappen toch voor hen.



De winnaar is Tim Hofman, ­natuurlijk, alleen al voor zijn ­petitie met een kwart miljoen handtekeningen.



Hij laat zich fotograferen in een fraai effen shirt. "Kijk, Arjen. Geen logo. Weet je dat voor de volgende keer. Het went wel."



Winnaars onder elkaar.



