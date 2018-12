Dit zijn onze favoriete platen van 2018

Dirty Computer, Janelle Monáe

Met de zegen van Prince, die haar 'ideeën en adviezen' leverde, maakte Janelle Monáe met voorsprong het meest sexy album van het jaar. Opdragen aan 'jonge meisjes, jonge jongens, trans­genders, homo's, hetero's en queers die zich buitengesloten voelen' is Dirty Computer een broeierig feest van ­eighties funk, glossy pop en dansbare soul.



Love is Here to Stay, Tony Bennett & Diana Krall

Elke nieuwe noot muziek van veteraan­crooner Tony Bennett is in potentie zijn ­zwanenzang. Prachtig hoe jazz­zangeres Diana Krall hem ondersteunt op deze hommage aan het songschrijversduo Gershwin.



Combat Sports, The Vaccines

Struikelde je vijftien jaar geleden nog over de opgewekte gitaarbandjes, nu is onversneden rock-'n-roll zeldzamer dan een dag zonder nieuws over Donald Trump. Gelukkig trekken The Vaccines zich niets van de mode aan. Hun vierde album is een onbekommerde retroplaat die nineties-britpop kruist met pretpunk uit de era van pakweg Blondie.



Stefan Raatgever