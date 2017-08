Dit zijn de verhalen achter (on)opvallende kunst in de stad

Sluis (driedelig)

Drie roestige stukken ijzer in een bocht van een weg in Amsterdam-Oost. Grote kans dat men lang heeft gedacht dat er iets werd gebouwd, maar dat het nooit is afgemaakt. Nu staan de drie kolommen er al ruim dertig jaar en zijn ze opgegaan in het landschap. Geen idee of mensen er nog iets bij denken als ze erlangs komen.



Dit klinkt vreselijk oneerbiedig, maar het kunstwerk, in de bocht waar de Kruislaan overgaat in de Rozenburglaan, biedt ook weinig houvast. Nergens om het object heen is enige informatie te vinden. Sluis (driedelig) is de titel van het kunstwerk. Gemaakt door de op 22 mei 1945 in Den Haag geboren abstracte, minimalistische beeldhouwer Lon Pennock.



