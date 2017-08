Dit zijn de toneelstukken waar we dit najaar naar uitkijken

2. iHo - Toneelgroep Oostpool

Na een nagenoeg briljante Angels in America regisseert Marcus Azzini een minder bekend werk: Tony Kushners The Intelligent Homosexual's Guide To Capitalism and Socialism With a Key To The Scriptures, kortweg: iHo.

Over een ­gepensioneerde havenarbeider die een uit de klauwen gelopen familiereünie te verduren krijgt. Met naast namen als Jacqueline Blom en Hans Dagelet een fijne jonge garde in de tienkoppige cast, bijvoorbeeld Abe Dijkman en Rick Paul van Mulligen.



5-7/10 Stadsschouwburg Amsterdam, 24/10 Stadsschouwburg Haarlem, 27/10 Meervaart