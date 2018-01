Dit zijn de publieke debatten rondom de verkiezingen

Politieke nieuwkomers over segregatie

De Volkskrant organiseert een debatprogramma in de Rode Hoed. Vijf potentieel nieuwe raadsleden hebben het over segregatie en integratie. De kloof in Amsterdam tussen rijk en arm, hoog en laag opgeleid, zwart en wit speelt op veel terreinen waar het stadsbestuur de lijnen uitzet: onderwijs, werk, huisvesting, cultuur.

Met medewerking van Hala Naoum Néhmé (VVD), Sylvana Simons (Bij1), Mourad Taimounti (Denk), Imane Nadif (GroenLinks), Hülya Kat (D66) en Hendrik-Jan Biemond (PVDA).

Zondag 11 februari (16.00) €7,50

Rode Hoed



Lijsttrekkersdebat bouwen en wonen

Voor wie is de stad? Hoe blijft wonen in de stad betaalbaar? Voor wie moet worden gebouwd? Hoe blijft Amsterdam leefbaar?

In een lijsttrekkersdebat over Bouwen en Wonen komen de lijsttrekkers van de vijf grootste partijen (PvdA, D66, VVD, GroenLinks, SP en CDA) en de belangrijkste runners-up aan het woord.

Maandag 12 februari (20.00) 'pay as you like'

Pakhuis de Zwijger