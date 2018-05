Dit zijn de leukste festivals van juni

Taste of Amsterdam

Voor het tiende jaar op rij brengt Taste 'de beste restaurants van Amsterdam' samen om in festivalvorm bezoekers te laten proeven van hun kunsten. Dit jaar kun je in het Amstelpark eten bij 24 restaurants, waaronder Baut, The Harbour Club en Ron Gastrobar Indonesia.

1 juni - 3 juni (€12)

Amstelpark



The Flying Dutch

2 juni is de dag van de Nederlandse dance en dat wordt binnen en buiten Amsterdam gevierd. Dj's worden per helikopter tussen de festivals vervoerd. Op het programma staan onder andere Afrojack, Lil' Kleine, Sunnery James & Ryan Marciano. Tiësto is de afsluiter in Amsterdam.

2 juni (€60)

Olympisch Stadion



Amsterdam Open Air (uitverkocht)

Een weekend in het groen aan de Gaasperplas. Kies je favoriete podium, bijvoorbeeld dat van Straf_werk, Kriss Kross Amsterdam of Daily Paper, en geniet. Wie niets wil missen blijft een nachtje slapen op de festivalcamping.

Zaterdag 2 en zondag 3 juni (12.00-23.00)

Gaasperpark