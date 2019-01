Dit zijn de films die je deze week niet wil missen

How to Train Your Dragon 3

De spectaculaire climax van How to Train Your Dragon 2, in feite een ­geanimeerde oorlogsfilm, laat zich moeilijk overtreffen. Gelukkig heeft Dean DeBlois dat ook niet geprobeerd. Het laatste deel van zijn trilogie bevat stevige actiescènes, maar richt zich in eerste instantie op de personages en hun gevoelens.



