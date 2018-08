Dit zijn de films die je deze week niet wil missen

Under the Silver Lake

In Under the Silver Lake is Los Angeles in de ban van een seriemoordenaar die het op honden gemunt heeft. Mitchells absurde schets van de biotoop rond Hollywood is amusant van de eerste tot de laatste minuut en bij vlagen heerlijk bedwelmend.



Te zien in City, FC Hyena, Filmhallen, Kriterion, The Movies, Tuschinski, De Uitkijk