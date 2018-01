Dit zijn de films die je deze week moet zien

You Were Never Really Here

In de hedendaagse cinema heerst bepaald geen tekort aan zwijgzame moordenaars - wél aan films die hun belevingswereld serieus nemen.



In You Were Never Really Here volgen we de gevechten en executies op afstand: via beveiligingsbeelden, via een spiegel. Ze doen er niet toe. Ze zijn het gevolg van keuzes die lang geleden zijn gemaakt, trauma's die lang geleden zijn opgelopen. De psyche van Joe (Joaquin Phoenix) is er onherstelbaar door beschadigd.



