Dit zijn de films die je deze week moet zien

Kedi (****)

Je kunt beter kat zijn dan hond in de islamitische wereld, want een hond is een onrein en een kat een rein dier. Hoe katten van deze bevoorrechte positie profiteren, is te zien in de innemende documentaire Kedi over zwerfkatten in Istanboel. De film Kedi bevat fantastische beelden van Istanboel vanuit kattenperspectief, maar gaat stiekem evenveel over de menselijke inwoners als over de katten.



