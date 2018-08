Dit zijn de fijnste terrassen in Zuid om bier te drinken

Het restaurant is nu enkele maanden open: Bar Alt (Stadionplein 103) heeft de beschikking over een klein maar fijn terras met zicht op het Olympisch Stadion. Kleurige picknickbanken naast zorgvuldig gekozen ­terrasmeubilair: bijna jammer dat het terras pas in de middag opent.



Hier vinden we de met afstand spectaculairste bierkeuze: twintig bieren op tap, waar­onder een grote selectie van Two Chefs, de voormalige koks die brouwer werden. De uitgebreide flessenkaart bevat bieren die zeldzaam zijn, zowel qua verkrijgbaarheid als qua prijs: kijk er niet van op dat flessen meer dan ­honderd euro kosten.



Brouwerij Troost (Cornelis Troostplein 21) heeft misschien niet het grootste of het mooiste bierterras van Zuid, maar verdient wel een plek in de lijst omdat het een brouwerij-proeflokaal is. Inmiddels zijn er vier vestigingen, waarvan er twee bier brouwen, waaronder ­deze, de oorspronkelijke vestiging.