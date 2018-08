Dit zijn de fijnste terrassen in Oost om bier te drinken

Beide vol in de zon gelegen, wint het terras van Louie Louie (Linnaeusstraat 11A) het toch van het nabijgelegen De Biertuin (Linnaeusstraat 29). Dit vanwege de grotere oppervlakte en het feit dat je zelf mag kiezen of je in of uit de zon zit. Daar staat dan weer tegenover dat De Biertuin van die smakelijke gegrilde kippetjes serveert.



Enfin, maak zelf uw keuze. Beide zaken behoren tot het eerder genoemde 3WO-imperium: een van hun pijlers is een uitgekiend en gevarieerd bierassortiment waarover het personeel smakelijk en kundig adviseren kan. Absolute terrasklassiekers in Oost, waarvan het maar moeilijk afscheid nemen is.



Bekijk ook de fijnste bierterrassen in Noord.