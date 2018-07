Dit zijn de fijnste terrassen in Noord om bier te drinken

Wie in Amsterdam-Noord een goed glas bier zoekt en daar het liefst in zomerse sfeer van geniet, kan er ruim aan zijn of haar trekken komen. Je kunt niet heen om het proeflokaal van Oedipus Brewing (Gedempt Hamerkanaal 85).



Er wordt hier alleen zelfgebrouwen bier geserveerd en het aanbod bedient elke smaakvoorkeur. Alleen hier vind je gelimiteerde proefbrouwsels en er is genoeg gelegenheid om van de zon te genieten of ervoor te schuilen. De Beef Chief heeft er een permanente in-house foodtruck met prijswinnende burgers, ook in vegaversie.



Wie Noord per boot verkent kan aanleggen bij Café De Ceuvel (Korte Papaverweg 4). Om de hoek van het Mosveld is dit een onverwachte oase met drijvende tuinen en veel creatieve vrijheid op alle mogelijke vlakken. De Vrije Brouwer uit Limburg levert hier veel mooie bieren, waaronder het huisbier Mr. Pietersen. De bierselectie is verder lokaal, zonder extremiteiten, maar goed gekozen. Veel blote voeten, zichzelf opvoedende kinderen en maatschappelijk verantwoord genieten zonder ­belerend vingertje.