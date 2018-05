Dit zijn de buitenbioscopen van Amsterdam

De meeste data van Amsterdamse openluchtbioscopen zijn nog niet bekendgemaakt. Toch trappen we vast af met een aantal buitenfilmplekken. Dit overzicht wordt aangevuld.



Films with a view

Op het strand van Pllek wordt bij goed weer elke dinsdagavond een film vertoond. Op Facebook kan het publiek van te voren stemmen welke films op het programma moeten komen. Van 14 tot en met 21 mei kun je stemmen voor het programma van juni. Wie de film wil volgen, kan vooraf (of ter plekke) een koptelefoon reserveren, een eigen koptelefoon werkt niet.

Elke dinsdag in juni t/m september, film start om 22.30

Pllek, €5



Brets Buitenbioscoop

Voor de deur van station Sloterdijk zorgt 'groene oase' Bret voor een aantal zomerse filmavonden in een nieuw gebouwd amfitheater.

Het restaurant belooft kwaliteitsfilms en leidt de vertoning steevast in met een korte film van een jonge maker.

10 en 24 juni, 29 juli, 26 augustus en 30 september

Bret, €10



Pluk de Nacht

Vanaf 15 augustus wordt het Stenen Hoofd aan het IJ elf dagen lang het toneel van films. Zodra de schemer invalt kun je er in strandstoel - met of zonder dekentje - genieten van allerlei filmhuisfilms. Het filmfestival wordt al voor het vijftiende jaar georganiseerd.

15 t/m 25 augustus

Stenen Hoofd, gratis