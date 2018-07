Dit zijn de Amsterdamse festivals van juli

Welcome to the Future

Naast grote techno-namen zoals Chris Liebing, Pan-Pot en Joris Voorn, is er op Welcome to the Future ook ruimte voor onbekende - maar niet minder geliefde - artiesten. Niemand hoeft overigens op een lege maag te stampen met de brede keur aan eetkraampjes in 't Twiske.

Zaterdag 21 juli

Het Twiske