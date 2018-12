Dit zijn de 9 beste Amsterdamse restaurants van 2018

9. Flora

Naar Flora ga je om te drinken met een vriend en af en toe een bordje te bestellen. We moeten wennen aan deze LA-style taquería, maar het zaakje klopt aan alle kanten. De kimchi quesadilla is raar én erg lekker, de Mexican Kapsalon (met erg goede frites van zoete aardappel) is een beuker van een gerecht. Pas wel op je broeksknopen!



Bilderdijkpark 1A (West)

Cijfer: 8



