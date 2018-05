Dit zijn de 5 groene pareltjes van de Open Tuinen West

Initiatiefnemer en tuinliefhebber Ralph Stuyver is al ruim vijftien jaar begaan met het groen van Amsterdam-West. "Voor de Open Tuinen West ben ik via via aan een prachtige lijst van 24 verstopte en minder verstopte tuinen gekomen."



Volgens Stuyver is West een drukbevolkt gebied met erg weinig openbaar groen. "Des te mooier zijn de groene en vaak rustige binnentuinen. Die wil ik graag in het zonnetje zetten. Want reken maar dat je wel eens langs deze tuinen bent gefietst, maar als je niet weet waar je op moet letten, mis je het."



Op de website Open Tuinen West is een route door Oud-West en de Baarsjes uitgestippeld en worden alle tuinen stuk voor stuk benoemd. Omdat het kán zijn dat je door de bomen het bos niet meer ziet, heeft Stuyver vijf bijzondere tuinen uit het lijstje gepikt.