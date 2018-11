Dit zijn de 10 lekkerste patatjes volgens Amsterdammers

Frietsteeg

Tipgevers zeggen: "Hier fiets je graag voor om." "Saus wordt apart geserveerd, zo blijft de friet knapperig."

Frietsteeg zegt: "Het kan bij ons weleens druk zijn. Zeker op vrijdag, want da's echt frietdag. Toch praten we als het kan even met onze klanten. In Oud-Zuid zitten vooral veel ouderen verlegen om contact, dus dan maken we een praatje. We begonnen ooit met plastic patatbakjes, maar dat begon ons echt tegen te staan. Daarom zijn onze bakjes, zakken én tasjes nu van biologisch afbreekbaar materiaal. Dat voelt veel beter."

Stadionkade 73, dagelijks 12.00-21.00



Doardi

Tipgevers zeggen: "Knapperig, goudbruin, veel crunchy randjes en ze hebben ruime keuze aan sauzen" "Heerlijk" "Een ommetje waard."

Doardi zegt: "Mensen kunnen hier terecht voor verse friet en een ambachtelijk ijsje toe. Ik ben van origine namelijk ijsmaker, later ben ik daar ook friet bij gaan bakken. Voor beide geldt: de kwaliteit zit 'm in goede grondstoffen en veel zorg in de bereiding natuurlijk. De zaak zit op de doorloop naar het Westerpark, je kunt even neerploffen op een van de picknickbankjes op ons terras of direct wat meenemen voor in het park."

Van Limburg Stirumstraat 15, vrij, za en zo 12.00-21.30, di, wo en do 12.00-21.00