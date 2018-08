Dit wil je dit weekend niet missen

Beuken in de Melkweg

Twee bikkelharde optredens dit weekend in De Melkweg.



Fokofpolisiekar (fuck off, police car) is een Zuid-Afrikaanse band met maatschappijkritische nummers. De optredens worden omschreven als explosief en provocerend, en lokken nogal eens reacties uit.

Vrijdag 24 augustus (19.00-22.00) €17,05

Sick Of It All is een hardcoreband uit New York en ragt al sinds 1986 uitverkochte zalen bij elkaar. Dat zijn geen softe jongens. Sterker nog: ze hebben de Wall of Death uitgevonden: dat is een moshpit waar het publiek wordt opgedeeld in twee en dan op elkaar afstormt. Pas op.

Zondag 26 augustus (19.30-23.00) €22,70

