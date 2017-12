Dit wil je dit weekend niet missen in Amsterdam (10 tips)

Zigeunerbacchanaal

Het Rozentheater heeft ieder hoekje -van de kelders tot de theaterzalen- gehuld in zigeunerstijl. Dat is ook hoe je je voor nieuwjaarsfeest King of the Gypsies moet kleden. Denk aan hoeden, bontlaarzen, gouden tanden, snorren en zwierende rokken.

In iedere zaal is de muziek anders. Geen idee of dit theatrale feestje voor jou is? Doe de quiz om te achterhalen van welke zigeunerfamilie jij bent.

Zondag 31 december (22.00-5.30) €65

Rozentheater