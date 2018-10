Dit wil je dit weekend niet missen: films en funk

Franse deuntjes in AFAS

De Franse Héloïse Létissier is al langer bekend onder de naam Christine and the Queens. In 2015 trad de artiest op in de Melkweg, nu staat Héloïse met een grote show in AFAS Live. De muziek heeft kenmerken van pop en elektronica, maar blijft minimalistisch. Christine and the Queens is veel in het nieuws geweest door de genderdiscussie die gevoerd wordt; Héloïse voelt zich noch vrouw noch man.

Zaterdag (18.30) €38,50

AFAS Live