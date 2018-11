Dit wil je dit weekend niet missen (10 tips)

Nachtelijke museumtocht

Of je hebt al een kaartje, of je hebt het net gemist: Museumnacht Amsterdam is zaterdagnacht weer de talk of the town. Poëzie in het Hermitage, tekeningen op de Nachtpont of gokken in het Multatuli Huis. Mocht je een aandenken willen hebben, Museumnacht is een samenwerking aangegaan met kledingmerk TNO. Met inspiratie uit de locaties van de Museumnacht zijn er drie shirts ontworpen.

Zaterdag (19.00-02.00)

Verschillende locaties