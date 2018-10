Dit wil je dit weekend niet missen (10 tips)

West side, best side

Westside is the best side, vond Tupac. Mocht je daar nog over twijfelen dan kun je tijdens 24H West alles zien wat het stadsdeel te bieden heeft. In de Baarsjes, Bos en Lommer en het Hallenkwartier zijn ruim veertig (veelal gratis) events.

Met het Street Art Museum fiets langs de mooiste straatkunst in West, je kunt dansen op het dakterras van Floor17, je kleding bedrukken of als volwassene hutten bouwen in het Rembrandtpark. Je kunt ook even stomen in 'Drijfsauna het IJsvogeltje'.

Verdwaald in het Wilde Westen? In De School kun je terecht voor info, en natuurlijk cocktails.

Zaterdag 27 oktober, gratis

West