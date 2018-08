Dit wil je dit weekend niet missen (10 tips)

Pride Amsterdam

Er is ontzettend veel te doen tijdens de Pride, de stad viert volop feest, maar met welke evenementen sluit je het laatste weekend af? We geven een voorzetje (nóg meer van onze Pride-tips zie je hier).



De Canal Parade - van het Oosterdok via de Nieuwe ­Herengracht, Amstel en Prinsengracht naar het Westerdok - mag je natuurlijk niet missen.

Dit jaar vaart de Iranboot mee, en ligt de nadruk op mensenrechten.

Zaterdag 4 augustus (13.00-18.00) gratis

Prinsengracht



Als het weer rustig is op het water, smijt dj Joost van Bellen urenlang de ene harde plaat na de andere de Melkweg in. Het is de ideale plek voor wie nog even flink los wil gaan. Wat te verwachten: 'Potten- en pannentechno, weirdohouse en electroclash 2.0', in de woorden van Van Bellen.

Zaterdag 4 augustus (00.00-05.00) €11,35

Melkweg



Geen zin in feest, maar wil je wel in de Pridesfeer blijven? Kijk dan bijvoorbeeld naar theaterstuk Poz Paradise. Poz Paradise is een verhaal over drie seropositieve vijftigers die zich hebben voorbereid op de dood, maar hun leven moeten omgooien als ze door verbeterde ­medicijnen toch meer tijd hebben dan ze aanvankelijk dachten.

T/m zondag 5 augustus (20.00) €22,50

Stadsschouwburg



Tijdens het slotconcert op de Dam treedt voormalig Spice Girl Melanie C op. We weten het niet zeker, maar hopelijk zingt ze haar hits I Turn To You, Never Be The Same Again (wat moet ze anders?). Op het podium stappen verder ook Willeke Alberti en Eleni -Fuego! - Foureira

Zondag 5 augustus (14.00-22.00) gratis

De Dam