Dit wil je dit weekend niet missen (10 tips)

Dance with somebody

Uit volle borst "I will always love you" meezingen en om middernacht proosten op het leven en de muziek van Whitney Houston. Dit weekend is het precies zes jaar geleden dat Houston overleed. Om haar leven en muziek te eren organiseert de Kopstootbar een tribute. De avond begint met de documentaire Can I be me?, over het leven van de Queen of the Night. De rest van de avond draait dj Sunny al haar hits en kun je dansen, meezingen en via de schermen de bijbehorende clips bekijken.

Zaterdag 10 februari (21.00-03.00)

Kopstootbar