Dit wil je dit hete weekend niet missen (10 tips)

Vrijheid blijheid

Na wat gedoe met een vergunning is het hoge woord er eindelijk uit: festival Landjuweel in kunstenaarsdorp Ruigoord mag gewoon doorgaan. Op 24 juli 1973 werd de kerk van het dorp gekraakt en daarmee bestaat de culturele vrijhaven dit jaar 45 jaar. In de circustent krijg je acrobatiekles en in het seksualiteitscafé aanschouw je sensuele voorstellingen. Je terugtrekken met een vegan taartje doe je in de vlindertuin.

Op zaterdag is er de Beeldenroute: een grote parade vol vuur, glitters en 'extravagance', dwars door het dorp. Ook voor kinderen is er genoeg te beleven: er kan geknutseld worden, er staat een zweefmolen en in het kinderrestaurant zijn de kleintjes de baas.

Woensdag 25 juli t/m zondag 29 juli (vanaf 11.00) vanaf €16 voor een dag (gratis tot 14 jaar)

Ruigoord