Dit wil je deze week niet missen

Meer dan het broertje van

Kindsterretje Aaron Carter (1987) ken je misschien nog van pophits als 'I Want Candy' en 'Aaron's Party (Come Get It)', of als broertje van Nick Carter (The Backstreet Boys). Al was het de afgelopen jaren stil rondom Aaron's muzikale carrière. Hij ging failliet, raakte verslaafd en zijn relaties met andere kindsterretjes als Hillary Duff en Lindsay Lohan liepen op de klippen. Niet getreurd: yung Carter is terug, met gloednieuw werk!

Maandag 3 december (19:00 uur)

Melkweg