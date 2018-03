Dit weekend: Marokkaanse straatmode en Russisch ballet

Volgens Script

Donderdag en vrijdag staan de mannen van de Ierse band The Script weer in Nederland. De pop-rockband is bekend van hits als Breakeven, Hall Of Fame en Superheroes. Hun laatste album Freedom Child werd afgelopen jaar benoemd tot het beste album in de Britse hitlijsten.

Met name voor het concert van donderdag is er nog een beperkt aantal tickets beschikbaar.

Donderdag 15 maart en Vrijdag 16 maart (20.00) vanaf €32,50

Ziggo Dome