Dit weekend: 200.000 tulpen en schuilen in de technokelder

Ajax kijken in de kroeg

Heb je geen plaatsen in de Arena, maar wil je de klassieker toch niet missen? Geen zorgen, in genoeg kroegen kijk je de wedstrijd in feeststemming. Bij Café Spargo in Oost, Café Bos in Zuid en de Tapmarin in de Pijp kijk je op groot scherm. In de Kopstootbar is er zelfs bij iedere Ajax-goal een gratis shotje.

Zondag 21 januari (aftrap om 14:30)

Diverse locaties