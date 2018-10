Dit was de laatste nacht van ADE 2018

Dansende draken en Buddah's

Omdat Elrow goes to ADE op zaterdag zo snel uitverkocht was, besloot de organisatie nog een feest te organiseren: de ‘Extra Sunday Edition’. In de Kromhouthal kan iedereen die een kaartje heeft weten te bemachtigen vanaf 13:00 uur zijn laatste energie kwijt op de allerlaatste dag van ADE 2018.



Patrick Topping en Joris Voorn worden door veel bezoekers als hoogtepunt van de avond genoemd, maar de aankleding trekt nu al de meeste aandacht. Het thema, Chinese Row Year, is tot in detail doorgevoerd.



Van dansende draken, Chinese lampionnen en goud-rode versieringen tot Buddah’s en vrouwen in kimono’s: aan alles is gedacht. Zélfs aan een dj booth die zich in een tempel bevindt.



Het lijkt een overbodige vraag: is vijf dagen feesten niet te veel van het goede? Het gros vindt van niet. “Ik sta er nog, dus het kan blijkbaar gewoon,” zegt een 27-jarige bezoeker die ‘heus wel wat snoepjes heeft gegeten’ en zijn naam niet genoemd wil hebben.