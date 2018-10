Dit was de eerste nacht van ADE 2018

Vooruitblik: Hardwell voor het laatst

Dag 1 van ADE is voorbij, op naar dag 2. Een van de grote namen die vandaag optreedt is dj Hardwell. Hij is voorlopig voor het laatst te zien.



De Nederlandse dj, tweemaal verkozen tot beste dj van de wereld, gaat in de Ziggo Dome een eenmalige samenwerking aan met het Metropole Orkest onder de noemer Symphony: The Global Revolution of Dance.



De show is toegankelijk voor alle leeftijden en behandelt verschillende muziekperiodes van de afgelopen dertig jaar. Hits van Donna Summer tot Tiësto en van Carl Cox tot Daft Punk passeren de revue.



"Dertig jaar dance, dat is letterlijk mijn leven", aldus de 30-jarige Hardwell. Hij noemt het optreden een 'soort geschiedenisles van de dancemuziek'. Vanwege de enorme belangstelling voor het concert - de eerste twaalfduizend kaarten vlogen de deur uit - heeft de organisatie vierduizend extra tickets beschikbaar gesteld.



Het is voor Hardwell-fans voorlopig de laatste keer dat zij hun idool in levende lijve kunnen zien draaien. Vorige maand maakte de dj bekend dat hij voor onbepaalde tijd stopt met toeren. Ook brengt hij voorlopig geen nieuwe muziek meer uit.



Op Facebook kondigde hij aan dat hij tijd nodig heeft voor zichzelf en een stapje terug doet. Voor de thuisblijvers is het concert op ADE via livestreams te volgen.



Donderdag is ook Nile Rodgers van de partij op ADE. De disco/funk-legende spreekt tijdens een conferentie over zijn carrière. 's Avonds maakt Rodgers tijdens een ADE MusicTalks tijd voor vragen van het publiek.



