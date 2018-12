Dit waren de favoriete films van 2018

The Shape of Water, Guillermo del Toro

Binnen het domein van de fantastische film staat Guillermo del Toro nog steeds op eenzame hoogte. Zijn politieke fabel over de liefde tussen een visman en een schoonmaakster tijdens de hoogtijdagen van de Koude Oorlog is een wonderschoon pleidooi voor tolerantie voor alles wat vreemd is.



Mandy, Panos Cosmatos

Het was een topjaar voor prettig gestoorde genrefilms, mede dankzij het enthousiasme waarmee pleitbezorger Martin Koolhoven er in zijn tv-serie over uitweidde. Panos Cosmatos deed een krankzinnige duit in het zakje met dit psychedelische wraakepos, dat een fraaie brug tussen de Amerikaanse en Europese genrecinema slaat.



BlacKkKlansman, Spike Lee

Met Spike Lee kan het alle kanten opgaan, maar de zinderende onderhuidse woede in zijn rijk geschakeerde en wrangkomische afrekening met virulent Amerikaans racisme deed de kritiek verstommen. Dit was de beste film voor deze politiek ontaarde tijden.



(BP)