Dit waren de beste, slechtste en pijnlijkste feestjes van 2018

Restaurant/club Momo bestond tien jaar. Op de gastenlijst stonden 1200 man, de hapjes hadden ook onder het kopje 'Lekkerste' kunnen staan. In een kamer kon je cocktails drinken, maar alleen met handboeien om.



In een andere kon je worden vastgebonden door een mevrouw in een sierlijke badjas. Een ervaring.



Net zo goed genoot ik van de meezingers op de veertigste verjaagdag van vrouwencafé Saarein ('Jaaaaa, een reisje naar Saarein-rein-rein') en schitterend was ook kapperszaak In de Jordaan, een mini-volkenkundig museum aan de Elandsgracht, dat voor het grote feest van café Nol was nagebouwd in de hal van Paradiso.