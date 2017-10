Dit mag je deze week niet missen

Heb het leven lief

Over het wonderlijke leven van Liesbeth List was nog geen musical gemaakt - zonde als je het ons vraagt. Daar komt nu verandering in. In Carré wordt één van Neerlands grootste vedettes geëerd. Renée van Wegberg kruipt in de huid van List.

Maandag 2 oktober (20.00-23.00 uur), prijzen vanaf €16,-

Carré (Amstel 115-1)



Bye Bye Bajes

De voormalige Bijlmerbajes wordt omgetoverd tot een nieuwe stadswijk. Het is aan de ontwerpers van Oma en Lola landscape architects om het Bajes Kwartier te realiseren. Maar er waren meer plannen ingediend. Welke? Die worden vanaf vandaag tentoongesteld in de expositie Bye Bye Bajes.

Van 2 oktober t/m 29 oktober, gratis

Voorgebouw voormalige Bijlmerbajes (H.J.E. Wenckebachweg 48)